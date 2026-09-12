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Русские военные корабли вернулись в Тартус - французская пресса недоумевает

Русские военные корабли вернулись в Тартус - французская пресса недоумевает

Российские военные корабли вернулись на базу в сирийском Тартусе. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на данные западных военных источников.

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