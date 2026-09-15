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Британия опасается, что Париж продаст Аргентине субмарины для войны за Фолкленды

Британия опасается, что Париж продаст Аргентине субмарины для войны за Фолкленды Несмотря на отсутствие соответствующего официального запроса, Лондон обеспокоен возмо.

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