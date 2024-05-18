Китайцы помогут создать целый кластер стройматериалов в Калужской области

В ходе своего визита в Китай в составе российской делегации Владислав Шапша подписал меморандум о сотрудничестве с компанией SINOMA BTIECВ ходе своего визита в Китай в составе российской делегации Владислав Шапша подписал меморандум о сотрудничестве с компанией SINOMA BTIEC.