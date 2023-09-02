Военное обозрение

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Медведев: Лидеры Запада – прямые и явные пособники нацистов

Медведев: Лидеры Запада – прямые и явные пособники нацистов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале в очередной раз жестоко высказался о киевских властях и их западных покровителях.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Надо же...Опять наисвежайшая мысль.
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