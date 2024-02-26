ТАСС/Евгений Силантьев За последние два месяца украинские боевики совершили множество терактов на территории Донецка и Белгорода, и определять цели атаки им помогало ЦРУ Соединенных Штатов, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли, комментируя статью NYT о деятельности о деятельности Центрального разведывательного управления на Украине.
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