ТАСС/Евгений Силантьев За последние два месяца украинские боевики совершили множество терактов на территории Донецка и Белгорода, и определять цели атаки им помогало ЦРУ Соединенных Штатов, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли, комментируя статью NYT о деятельности о деятельности Центрального разведывательного управления на Украине.