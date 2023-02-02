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Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», «Спарта энд К» сыграет с УГМК и другие матчи

В четверг, 2 февраля, состоятся четыре матча женской Премьер-лиги. «Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

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