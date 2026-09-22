Девочке, которая лечилась 3 месяца после нападения дикой собаки, выплатят 50 тысяч

16-летней жительнице Лабытнанги по суду выплатят компенсацию за нападение дикой собаки. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратилась мать пострадавшей девочки.