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Газета.ру

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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за смерть Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за смерть Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть его отца и предшественника Али Хаменеи, а также других иранцев, которые стали жертвами военной операции США и Израиля против Исламской Республики.

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