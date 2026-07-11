Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за смерть Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть его отца и предшественника Али Хаменеи, а также других иранцев, которые стали жертвами военной операции США и Израиля против Исламской Республики.
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