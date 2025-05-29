Калининградский адвокат передавала за рубеж сведения о силовиках

Уголовное дело в отношении 64-летней адвоката Калининградской областной коллегии адвокатов, обвиняемой в сотрудничестве со спецслужбами недружественного государства, возбуждено следственными органами СК России по Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства 29 мая в Telegram-канале.
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