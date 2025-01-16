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Руководство Запорожской области не считает себя потерпевшей стороной в деле генерал-майора Попова

Руководство Запорожской области не считает себя потерпевшей стороной в деле генерал-майора Попова

В деле генерала Попова появился неожиданный поворот   Власти Запорожья отказались признавать себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова Источник российского информационного агентства ТАСС сообщил, что признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, власти Запорожской области официально отказались, поскольку региону не было причинено никакого ущерба.

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