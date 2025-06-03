Умерла актриса Рене Виктор, озвучившая Бабулиту из мультфильма «Тайны Коко»

Американская актриса Рене Виктор, которая озвучила персонажа Бабулиту Елену в мультфильме «Тайны Коко», умерла на 87-м году жизни, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на её представителя Джули Смит.
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