Для достижения сделки по Украине: СМИ сообщили о разработке командой Трампа стратегий по санкциям против России

Эксперты оценили разработку командой Трампа стратегий по санкциям против РФ Роман Шимаев, Анастасия Белоусова В команде Дональда Трампа ведётся разработка санкционных стратегий в отношении России в контексте достижения мирного урегулирования на Украине.
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