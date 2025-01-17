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Для достижения сделки по Украине: СМИ сообщили о разработке командой Трампа стратегий по санкциям против России

Для достижения сделки по Украине: СМИ сообщили о разработке командой Трампа стратегий по санкциям против России

Эксперты оценили разработку командой Трампа стратегий по санкциям против РФ Роман Шимаев, Анастасия Белоусова   В команде Дональда Трампа ведётся разработка санкционных стратегий в отношении России в контексте достижения мирного урегулирования на Украине.

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