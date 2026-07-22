Шэньчжэнь стал центром техно-туризма с ростом спроса на инновационные экскурсии

Иностранные туристы всё чаще выбирают Шэньчжэнь вместо традиционных исторических маршрутов. Этот китайский мегаполис трансформировался в витрину мировых технологий, где беспилотные такси, дроны для доставки еды и сервисные роботы уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни.
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