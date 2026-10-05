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Царьград

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Абинск отметил 163-летие: врачу присвоили звание заслуженного

Абинск отметил 163-летие: врачу присвоили звание заслуженного

На торжествах в честь 102-летия Абинского района и 163-летия Абинска заместителю главврача Александру Летину присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани», а матерям военнослужащих вручили медали «Маме защитника Отечества».

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