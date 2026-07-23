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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Возглавлявший фарм-клуб «Авангарда» Робитайл вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Вашингтона»

Луи Робитайл получил работу в АХЛ после сезона в ВХЛ. 44-летний специалист вошел в тренерский штаб «Херши», который является фарм-клубом « Вашингтона ».

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