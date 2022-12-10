Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Переживаем за Тигиева, моего близкого. Я его воспитал». Давыдов о бое Майами – Тигиев

Сергей Давыдов высказался о бое Георгия Тигиева и Олега Майами. – Как вы? За кого сегодня переживаете, за кого болеете? – Переживаем за Тигиева, моего близкого.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх