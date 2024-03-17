Явка в Орловской области превысила 67 процентов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Явка по итогам двух дней голосования на выборах президента РФ в Орловской области превысила 67%, сообщил региональный избирком в Telegram-канале «Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 20 часов (совпадает с мск — ред.
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