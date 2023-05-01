В результате ночных ударов нанесено поражение объектам противника в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога этой ночью была объявлена по всей подконтрольной киевскому режиму территории. Как уже сообщалось, в результате атаки ударными дронами были поражены эшелоны с оружием и военной техникой ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
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