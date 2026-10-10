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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о том, что играет с Мартинес в Uno перед матчами: «Это наш ритуал, который помогает мне меньше нервничать»

Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в финал в Пекине. Россиянка обыграла Николу Бартункову (6:2, 6:2).

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