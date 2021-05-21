Темы дня

122 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dushka
    Да пусть живут, где хотят. Вам то что? У нас вроде пока нет переизбытка населения, земли хватаетВ России армян ст...
  • TAYPAN
    Правильно, пусть живёт сама по себе. И все армяне, азеры, грачи и пр... пусть тоже живут у себя дома, не хрен лезть в...В России армян ст...
  • Татьяна
    Думу вообще надо разогнать, есть министерства , пусть работают.А коль сохраниться Дума, то она должна быть вдвое мень...«Лапша на уши»: И...

Попса в политике, спорте и промышленности – хуже плесени на хлебе

Попса в политике, спорте и промышленности – хуже плесени на хлебе

Попса отчаянно лезет во все сферы нашей жизни. Лезет коряво, также как поёт на сцене или снимается в сериалах.

Вернуться к статье
227
Обсудить
Виктор Василенко
результатом опроса удовлетворен ...
Павел
Браво автор,истина!!!!
игорь проказов
100%
Александр Кравченко
Дык ведь не просто попса,а дешёвая,совковая нечисть. Потому что Майкл Джексон это попса,а Филлип Киркоров-нечисть. И разницу нужно понимать. Когда бы в россии была бы во власти попса,так это бы было пол беды. А у нас куда ни глянь-нечисть.
Владимир Самойленко
ну по тебе видно шо патриот. даже Росия с маленькой буквы пишешь.
Александр Кравченко
Вот совковая нечисть,она всегда с этого и начинается-с выяснения кто с какой буквы пишет,с какого конца яйца бьёт и кто громче орёт "родина,милая родина"
Владимир Самойленко
ты, чмо малообразованное, не уважаешь мою страну. и твои яйца бить мне похеру с какого конца. и как громко орать ты будешь, мне тем более похеру. а живёшь ты щас в совковой квартире. и пользуешься тем шо придумали совковые инженеры. и жрёшь то шо выращивается и изготавливается по совковым рецептам и технологиям. не было бы совка, и тебя, ушлёпок, не было бы.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Кругом --одна попса и разврат. Во всём. Отсутствие морали, нравственности и ответственности за свои слова, дела и поступки. Рыба тухнет с головы.
Виктория Виктория
Ritchie Blackmore
Очень примечательна история попытки закрытия дома-2 бывшим министром Нургалиевым. Было очень много жалоб на то, что эти "передачи" нельзя показывать вообще. Министр допустил ошибку - не посоветовался с гарантом... В результате помойка ксюши и дальше развращала россиян, а Нургалиева сместили. Картина маслом!
Владимир Самойленко
а кого сместили, када дом два на Ю перекинули? или уже не интересно?
N S
От плесени бывает реальная(!) польза (например, при изобретении пенициллина), от современной российской попсы - исключительно(!) негатив и вред. /// Автору - БРАВО!!!!!!!++++++++ /// Статья очень(!!!) злободневна и справедлива в свете предстоящих выборов. Подписываюсь под каждым словом!!! /// Необходимо в законодательном(!!!) порядке исключить даже возможность для многочисленных профНЕпригодных/НЕкомпетентных недоумков баллотироваться/попадать во все(!!!) руководящие органы России.
Алексей Хохлов
Куда идет попса ? К гарантированной высокой пенсии. Все.
Strannik Weid
Интересно, а разве упомянутые в статье люди это не граждане страны? И каким законом им запрещено занимать политические должности?
Ritchie Blackmore
Нужно просто понять и проанализировать кто поддерживает всю эту чернуху и для чего. ксюши, малаховы, соловьёвы ( копия дома 2 с политическим уклоном ), малышевы, время покажет... и прочий хлам это откровенный позор нашей страны.
Елена Мамонова
Позволяют им туда лезть на тёплые места,вот и лезут
вячеслав харченко
А причем Райкин с Ахеджаковой? Они попсу, как раз и не олицетворяют.
Miner Markov
Надо же додуматься послать снимать кино в космос! Слов нет!
Владимир Самойленко
а чем космос от руского поля отличается? или города любого?
петр кам
Выгодны властям,ибо тупые и делают что им говорят.Вот и держут в креселках...да еще и немалые суммы им плотят.Ълеб испорченый можно выбросит,это-никак,зубами вцепились.
Владимир Самойленко
тут вот о китайцах на Луне. а в чём вопрос-то? ну прилетел китайский луноход. поздоровался с нашими луноходами, шо там давно шарятся. в чём сенсация? а вот кино в космосе голливуд ишо не снимал. про космос снимал, а в космосе - нет. да и китайцы не осваивают Луну. просто луноход.
Петр Петрович Канаев
Ксюша с мамашей неприкасаемые.

Картина дня

наверх