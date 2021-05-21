Попса в политике, спорте и промышленности – хуже плесени на хлебе

Темы дняПолитикаПопса в политике, спорте и промышленности – хуже плесени на хлебе Попса отчаянно лезет во все сферы нашей жизни. Лезет коряво, также как поёт на сцене или снимается в сериалах.Вернуться к статье227НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Василенкорезультатом опроса удовлетворен ...ППавелБраво автор,истина!!!!игорь проказов100%АКАлександр КравченкоДык ведь не просто попса,а дешёвая,совковая нечисть. Потому что Майкл Джексон это попса,а Филлип Киркоров-нечисть. И разницу нужно понимать. Когда бы в россии была бы во власти попса,так это бы было пол беды. А у нас куда ни глянь-нечисть.Владимир Самойленкону по тебе видно шо патриот. даже Росия с маленькой буквы пишешь.АКАлександр КравченкоВот совковая нечисть,она всегда с этого и начинается-с выяснения кто с какой буквы пишет,с какого конца яйца бьёт и кто громче орёт "родина,милая родина"Владимир Самойленкоты, чмо малообразованное, не уважаешь мою страну. и твои яйца бить мне похеру с какого конца. и как громко орать ты будешь, мне тем более похеру. а живёшь ты щас в совковой квартире. и пользуешься тем шо придумали совковые инженеры. и жрёшь то шо выращивается и изготавливается по совковым рецептам и технологиям. не было бы совка, и тебя, ушлёпок, не было бы.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Кругом --одна попса и разврат. Во всём. Отсутствие морали, нравственности и ответственности за свои слова, дела и поступки. Рыба тухнет с головы.ВВВиктория ВикторияRitchie BlackmoreОчень примечательна история попытки закрытия дома-2 бывшим министром Нургалиевым. Было очень много жалоб на то, что эти "передачи" нельзя показывать вообще. Министр допустил ошибку - не посоветовался с гарантом... В результате помойка ксюши и дальше развращала россиян, а Нургалиева сместили. Картина маслом!Владимир Самойленкоа кого сместили, када дом два на Ю перекинули? или уже не интересно?N SОт плесени бывает реальная(!) польза (например, при изобретении пенициллина), от современной российской попсы - исключительно(!) негатив и вред. /// Автору - БРАВО!!!!!!!++++++++ /// Статья очень(!!!) злободневна и справедлива в свете предстоящих выборов. Подписываюсь под каждым словом!!! /// Необходимо в законодательном(!!!) порядке исключить даже возможность для многочисленных профНЕпригодных/НЕкомпетентных недоумков баллотироваться/попадать во все(!!!) руководящие органы России.АХАлексей ХохловКуда идет попса ? К гарантированной высокой пенсии. Все.Strannik WeidИнтересно, а разве упомянутые в статье люди это не граждане страны? И каким законом им запрещено занимать политические должности?Ritchie BlackmoreНужно просто понять и проанализировать кто поддерживает всю эту чернуху и для чего. ксюши, малаховы, соловьёвы ( копия дома 2 с политическим уклоном ), малышевы, время покажет... и прочий хлам это откровенный позор нашей страны.Елена МамоноваПозволяют им туда лезть на тёплые места,вот и лезутВХвячеслав харченкоА причем Райкин с Ахеджаковой? Они попсу, как раз и не олицетворяют.MMMiner MarkovНадо же додуматься послать снимать кино в космос! Слов нет!Владимир Самойленкоа чем космос от руского поля отличается? или города любого?петр камВыгодны властям,ибо тупые и делают что им говорят.Вот и держут в креселках...да еще и немалые суммы им плотят.Ълеб испорченый можно выбросит,это-никак,зубами вцепились.Владимир Самойленкотут вот о китайцах на Луне. а в чём вопрос-то? ну прилетел китайский луноход. поздоровался с нашими луноходами, шо там давно шарятся. в чём сенсация? а вот кино в космосе голливуд ишо не снимал. про космос снимал, а в космосе - нет. да и китайцы не осваивают Луну. просто луноход.ПКПетр Петрович КанаевКсюша с мамашей неприкасаемые.Комментировать
Свежие комментарии