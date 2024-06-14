В Петербурге восстановят «Ушаковские бани»

Противоаварийные работы завершатся к середине сентября В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение работ по восстановлению заброшенного здания «Ушаковских бань «Гигант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии