HPE подтвердила поддержку графических ускорителей Nvidia Rubin в сервере ProLiant DL585a Gen13

Компания HPE подтвердила, что сервер ProLiant DL585a Gen13 поддерживает графические ускорители Nvidia Rubin с интерфейсом PCIe.
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