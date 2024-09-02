В Барнауле в работе одной УК выявили недостатки при подготовке к отопительному сезону

Важно, чтобы все управляющие организации получили паспорта готовности своевременно В администрации Барнаула прошла комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, сообщает мэрия.
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