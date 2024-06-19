Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Вилок в местах заключения не бывает, только ложки...Прокуратура сумел...
  • Зоя Жук
    Это смотря какой коньяк!!!Прокуратура сумел...
  • Зоя Жук
    А как на самом деле Средняя Азия оказалась в составе России? Эту историю мы в школе не учили. А их видимо сейчас так ...Депутат Матвеев: ...

ЛИБЕРАЛЫ НЕ СДАЮТСЯ? СКАНДАЛ С ДИРЕКТОРОМ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ — ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

ЛИБЕРАЛЫ НЕ СДАЮТСЯ? СКАНДАЛ С ДИРЕКТОРОМ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ — ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

Когда год назад кабинет директора легендарного Пушкинского музея покидала либералка Марина Лошак, казалось, культурная жизнь налаживается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
В России сейчас во многих отраслях работают не профессионалы. И назначают их на должности, как говорили еще в советское время - &quot;ПО БЛАТУ&quot;...  ВСЕ СФЕРЫ НУЖНО ЧИСТИТЬ!! И возвращать все-таки идеологию. Без идеологии в конечном итоге и  выходят вот такие Лихачевы..
Ответить
2 час.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий!
Ответить
2 час.
Анатолий Витушкин
Давно известно, что все назначения крупных чиновников, вплоть до многих министров у нас происходят не по знаниям и профессионализму, а по знакомству, блату и за &quot;красивые глаза&quot;. Народ возмущается, но Правительство живет за выстроенной от народа стеной и, естественно, народ не слышит.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх