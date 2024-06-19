ЛИБЕРАЛЫ НЕ СДАЮТСЯ? СКАНДАЛ С ДИРЕКТОРОМ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ — ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

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лина любимцева

В России сейчас во многих отраслях работают не профессионалы. И назначают их на должности, как говорили еще в советское время - "ПО БЛАТУ"... ВСЕ СФЕРЫ НУЖНО ЧИСТИТЬ!! И возвращать все-таки идеологию. Без идеологии в конечном итоге и выходят вот такие Лихачевы..