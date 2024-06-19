Когда год назад кабинет директора легендарного Пушкинского музея покидала либералка Марина Лошак, казалось, культурная жизнь налаживается.
ЛИБЕРАЛЫ НЕ СДАЮТСЯ? СКАНДАЛ С ДИРЕКТОРОМ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ — ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
Комментарии
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лл
лина любимцева
В России сейчас во многих отраслях работают не профессионалы. И назначают их на должности, как говорили еще в советское время - "ПО БЛАТУ"... ВСЕ СФЕРЫ НУЖНО ЧИСТИТЬ!! И возвращать все-таки идеологию. Без идеологии в конечном итоге и выходят вот такие Лихачевы..
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2 час.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий!
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2 час.
Анатолий Витушкин
Давно известно, что все назначения крупных чиновников, вплоть до многих министров у нас происходят не по знаниям и профессионализму, а по знакомству, блату и за "красивые глаза". Народ возмущается, но Правительство живет за выстроенной от народа стеной и, естественно, народ не слышит.
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1 час.
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