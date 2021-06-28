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В Кузбассе растет число аварий на участках, где идет ремонт

В Кузбассе растет число аварий на участках, где идет ремонт

В Кузбассе растет и число аварий на участках, где идет ремонт полотна. Почему водители игнорируют правила, разбирался Андрей Свиридов.

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