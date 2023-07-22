Медвежий угол

37 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Алекс Носенко...   https://vk.com/club141719281Что, курва, правд...
  • Анфиса Иванова
    А чего им смотреть на окраин, - они сами эту продажную окраину и сподвигли на предательство России и на развязывание ...Что, курва, правд...
  • Кошмар
    Эти стихи написал Алекс Носенко. Запрещён на Украине и, как ни прискорбно, на российском сайте Стихи.ру.Что, курва, правд...

Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

Юрий Кот Широкий общественный резонанс вызвали заявления двух актёров и спортсменки: в сети обсуждают, прощать или нет Серебрякова после его признания о помощи девочке Полине из Горловки, закрыть ли глаза на человека мира Исинбаеву в честь её легендарных заслуг и оставить ли в покое и забвении Назарова, который не перестаёт упражняться в антироссийских высказываниях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Чернышенко  дерьмо  либерастское. Ему  плевать на честь России, ибо  он  шакал, прокравшийся  во власть. Меня  уже  20  лет удивляет тот факт, кем и каким дерьмом себя  окружает  Путин - кого ни копни, всё шваль - Кудрин,Набиуллина, Силуанов, Песков, Греф, Чернышенко, Любимова - министр бескультурьяИ это лишь наиб  олее известные.б
Ответить
9 час.
Александр Павлов
Не надо смешивать отношение к России с отношением к её руководству!
Ответить
6 час.
Ю
Юрий Зубрин
Помните адмирала Колчака и его слова о том ,что проститутки ,кучеры и артисты служат любой власти ,по нынешнему времени в этот список можно добавить и спортсменов....
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх