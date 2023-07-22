Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать
Юрий Кот
Широкий общественный резонанс вызвали заявления двух актёров и спортсменки: в сети обсуждают, прощать или нет Серебрякова после его признания о помощи девочке Полине из Горловки, закрыть ли глаза на человека мира Исинбаеву в честь её легендарных заслуг и оставить ли в покое и забвении Назарова, который не перестаёт упражняться в антироссийских высказываниях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Чернышенко дерьмо либерастское. Ему плевать на честь России, ибо он шакал, прокравшийся во власть. Меня уже 20 лет удивляет тот факт, кем и каким дерьмом себя окружает Путин - кого ни копни, всё шваль - Кудрин,Набиуллина, Силуанов, Песков, Греф, Чернышенко, Любимова - министр бескультурьяИ это лишь наиб олее известные.б
Не надо смешивать отношение к России с отношением к её руководству!
Помните адмирала Колчака и его слова о том ,что проститутки ,кучеры и артисты служат любой власти ,по нынешнему времени в этот список можно добавить и спортсменов....
Свежие комментарии