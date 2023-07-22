Не ругайте двух артистов и спортсменку с шестом: они играют и скачут как умеют. Да и на наше прощение им глубоко наплевать

Юрий Кот Широкий общественный резонанс вызвали заявления двух актёров и спортсменки: в сети обсуждают, прощать или нет Серебрякова после его признания о помощи девочке Полине из Горловки, закрыть ли глаза на человека мира Исинбаеву в честь её легендарных заслуг и оставить ли в покое и забвении Назарова, который не перестаёт упражняться в антироссийских высказываниях.