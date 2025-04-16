Банковские комиссии за льготную ипотеку предложили запретить

Банкам предложили запретить брать дополнительные комиссии при выдаче льготной ипотеки. С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, пишет «Парламентская газета».
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