Монеточка погасила штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Певица Елизавета Гырдымова*, выступающая под псевдонимом Монеточка*, выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента, следует из материалов, доступных РИА Новости.
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