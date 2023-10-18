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НОВАТЭК построит газопровод до Мурманска и отдаст его «Газпрому»

НОВАТЭК построит газопровод до Мурманска и отдаст его «Газпрому»

НОВАТЭК построит газопровод до Мурманска и отдаст его «Газпрому» Александр КоваленкоНОВАТЭК построит газопровод до своего нового проекта «Мурманский СПГ» за собственные средства.

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