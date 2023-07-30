Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Форвард «Витязя» Гончаров: «Коллектив у нас собирается классный. Закладываем фундамент на сезон»

«Эмоции хорошие, первая двусторонняя игра была. Все классно, наша команда выиграла, поэтому эмоции только положительные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх