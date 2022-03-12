Монти Уильямс – о бросковых упражнениях Пола: «Это не значит, что он вернется раньше срока»

Главный тренер «Санз» Монти Уильямс рассказал о том, как проходит восстановление лидера команды Криса Пола после перелома большого пальца правой руки.

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