Циркач сорвался в ходе выступления в Ростове-на-Дону, но зрители ему не поверили

Циркач сорвался во время выступления в Ростове-на-Дону, однако зрители ему не поверили. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Baza, Артист исполнял трюк, в ходе которого ехал на велосипеде по канату.
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