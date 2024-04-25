Одесса — «нестиранный белый свитер»

Natalija Osminina

Да будущее просматривается без проблем. Автор описал его абсолютно точно. Украина станет безлюдной, городов в ней не будет. Некоторые останутся как города-музеи- Киев как Мекка Киевско-Печорская, как Одесса. Когда через лет 15 у России дотянутся руки до распахивания земли окраинной.