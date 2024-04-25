Определение для города подсказал мне мой хороший знакомый, потомственный капитан дальнего плавания, давно дедушка, семья которого живет там чуть ли не со времен Хосе де Рибаса.
Одесса — «нестиранный белый свитер»
Комментарии
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Natalija Osminina
Да будущее просматривается без проблем. Автор описал его абсолютно точно. Украина станет безлюдной, городов в ней не будет. Некоторые останутся как города-музеи- Киев как Мекка Киевско-Печорская, как Одесса. Когда через лет 15 у России дотянутся руки до распахивания земли окраинной.
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20 час.
zn
zygmund nedialkow
Прогноз мрачный, частично
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13 час.
Natalija Osminina
Он РЕАЛЬНЫЙ. Даже удивительно, как точно он увидел картину будущего.
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11 час.
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