Nature Communications: антарктический ледяной щит оказался нестабилен

Геологи из университетов Лестера и Саутгемптона, расположенных в Великобритании, провели исследование, которое позволило им получить новые данные о процессе таяния антарктического ледяного покрова, произошедшего более 20 миллионов лет назад.
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