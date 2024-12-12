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Nature Communications: антарктический ледяной щит оказался нестабилен

Nature Communications: антарктический ледяной щит оказался нестабилен

Геологи из университетов Лестера и Саутгемптона, расположенных в Великобритании, провели исследование, которое позволило им получить новые данные о процессе таяния антарктического ледяного покрова, произошедшего более 20 миллионов лет назад.

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