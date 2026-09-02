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«Котёл» на Осколе: Группировка «Запад» взяла в кольцо 13 батальонов ВСУ...

«Котёл» на Осколе: Группировка «Запад» взяла в кольцо 13 батальонов ВСУ...

  Операция, о которой молчали, теперь стала фактом. Владимир Путин раскрыл детали успешной блокировки крупных сил противника.

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