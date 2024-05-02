КХЛ назвала трех претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата

Нападающие омского «Авангарда» Рид Буше, Владимир Ткачев и форвард московского «Динамо» Никита Гусев вошли в число номинантов на приз «Золотая клюшка», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024.
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