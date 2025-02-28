Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Давно пора знать откуда у "бедного" Зели такая роскошь, а денежки тю-тю....Маск объявил о ст...
  • Николай Денисов
    Забудьте о принуждении России! Сейчас Трамп , после провала Зеленского , будет вас принуждать! Больше никаких поставо...В офисе Зеленског...
  • Владимир Акулов
    На любой работе , в любой корпорации у НАЧАЛЬНИКА есть свои любимчики...Но когда приходит новый НАЧАЛЬНИК , - старые ...В украинских СМИ ...

Депутат Боярский призвал не впадать в наивный оптимизм из-за диалога с США

Депутат Боярский призвал не впадать в наивный оптимизм из-за диалога с США

Россиянам не следует «впадать в наивный оптимизм» из-за нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает «Коммерсантъ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх