Депутат Боярский призвал не впадать в наивный оптимизм из-за диалога с США

Россиянам не следует «впадать в наивный оптимизм» из-за нормализации отношений РФ и США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает «Коммерсантъ».