Ликвидация свалки в Пашино идет по нацпроекту с опережением графика

В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.
В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.
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