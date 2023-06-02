Вечерний Новосибирск

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Саламашкина
    трудночитаемый бредПристрелить как с...
  • Роман
    Бизнес надо развивать.В Новосибирск тай...
  • FAKE Латыш
    У нас под это могут попасть и не насильники. Вспомним как чикатило брали, двоих вроде к стенке поставили и они были н...Пристрелить как с...

Ликвидация свалки в Пашино идет по нацпроекту с опережением графика

Ликвидация свалки в Пашино идет по нацпроекту с опережением графика

В ходе выездного совещания 2 июня министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств проконтролировали проведение работ на объекте и соблюдение графика их исполнения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх