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Пронедра

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Кому и когда в первую очередь ставится свеча, рассказал священник

Кому и когда в первую очередь ставится свеча, рассказал священник

Для многих православных верующих поход в храм начинается с простого, но наполненного глубоким смыслом действия — покупки и установки свечей перед святыми образами.

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