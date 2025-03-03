💐Коллектив МБУ «Новоаннинского КДК» поздравляет коллегу, инженера кинотеатра - Бочарова Ивана Вячеславовича.
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💐Коллектив МБУ «Новоаннинского КДК» поздравляет коллегу, инженера кинотеатра - Бочарова Ивана Вячеславовича.