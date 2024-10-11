Расчеты БПЛА "Орлан-10" помогли уничтожить гаубицу Д-30 ВСУ под Угледаром

Скриншот видео Расчеты беспилотников-разведчиков "Орлан-10" подразделений беспилотной авиации бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск "Восток" круглосуточно выявляют боевиков и технику ВСУ на южно-донецком направлении спецоперации РФ.
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