Пентагон заключил контракт на аудит финансовой отчетности почти на $1 млрд

Пентагон заключил с аудиторской компанией Ernst & Young контракт стоимостью до $989,9 млн на проведение проверок консолидированной финансовой отчетности ведомства за 2027–2031 финансовые годы.
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