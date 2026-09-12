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Демократы призвали не голосовать за законопроект о санкциях Грэма

Демократы призвали не голосовать за законопроект о санкциях Грэма

Несколько членов Демократической партии в Палате представителей США выступили с предупреждением о возможных последствиях законопроекта о санкциях против России и Ирана, названного в честь сенатора Линдси Грэма*.

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