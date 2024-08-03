Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» воспользовались поддержкой авиационных групп для того, чтобы добиться продвижения на одном из участков линии боевого соприкосновения.
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