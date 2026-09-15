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Контрафронт

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Нигерия: четыре человека были убиты и несколько домов подожжены предполагаемыми боевиками Боко Харам...

Нигерия: четыре человека были убиты и несколько домов подожжены предполагаемыми боевиками Боко Харам в общине Битирхуя в районе местного самоуправления Хонг (LGA), штат Адамава, в вечерние часы 13 сентября.

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