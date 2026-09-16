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Нижегородская правда

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Овощной завод продают в Городецком районе за 21 млн рублей

Овощной завод продают в Городецком районе за 21 млн рублей

Овощной завод, арестованный за долги бывшего владельца, выставили на продажу в Нижегородской области.

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