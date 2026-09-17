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Газизов — о матче с ЦСКА: «Судейство абсолютно безобразное. Как мне кажется, судья был сегодня не в форме»

Газизов — о матче с ЦСКА: «Судейство абсолютно безобразное. Как мне кажется, судья был сегодня не в форме»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 9-го тура с ЦСКА (1:3).

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