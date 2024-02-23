Ситуация в Израиле: команда переговорщиков отправляется в Париж

Военный кабинет Израиля сегодня согласился отправить группу переговорщиков во главе с директором «Моссада» Давидом Барнеа в Париж для переговоров о возможном прекращении огня и соглашении об освобождении заложников.
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