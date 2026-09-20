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Сингапур (WTA). 1-й круг. Касаткина сыграет с Саснович, Младенович – с Хибино, Хвалинска поборется со Шрамковой, Фернандес – с Окамурой

Дарья Касаткина сыграет с Александрой Саснович в первом круге в Сингапуре. Сетка здесь . Singapore Tennis Open Сингапур, Сингапур 21 – 27 сентября 2026 WTA 500 Призовой фонд – $1 206 446 Открытые корты, хард 1-й круг.

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