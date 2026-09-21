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Юрист Чернокова: отказ платить за съеденный в магазине товар может повлечь наказание

Юрист Чернокова: отказ платить за съеденный в магазине товар может повлечь наказание

Юрист Олеся Чернокова рассказала, что покупатель может съесть продукт в супермаркете до оплаты, если сохранит упаковку или этикетку и затем добросовестно рассчитается за товар на кассе.

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