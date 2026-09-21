Юрист Чернокова: отказ платить за съеденный в магазине товар может повлечь наказание

Юрист Олеся Чернокова рассказала, что покупатель может съесть продукт в супермаркете до оплаты, если сохранит упаковку или этикетку и затем добросовестно рассчитается за товар на кассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Меркель заявила, ...
- Книга Симоньян «В...
- М АЦ ВЦИОМ: рейтинг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым